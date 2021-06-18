Спів акторів можна почути в шоу The Late Late Show з Джеймсом Корденом.

Під час 11-хвилинного відео зірки розповідають про те, як відбувалися зйомки серіалу. Вони показують ведучому павільйон, а також катаються територією студії Warner Brothers на гольф-карі.

В певний момент Корден вмикає саундтрек I’ll Be There For You та закликає “друзів” підспівувати.

Після цього Ліза Кудроу, Кортні Кокс, Дженніфер Еністон, Метт Леблан, Девід Швіммер та Метью Перрі йдуть спілкуватися до студійної кав’ярні Central Perk.