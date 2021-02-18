Covid-19 Украина

обновлено 18.02.2021 в 18:02

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«1+1 media» заявил, что не располагает информацией о проверке телеканала со стороны СБУ

Медиахолдинг "1 + 1 media" заявляет об отсутствии каких-либо запросов со стороны Службы безопасности Украины о деятельности холдинга.

Четверг, 18 февраля 2021, 18:41

Об этом сообщила пресс-служба телекомпании.

В Офисе президента заявили, что Служба безопасности Украины проверяет телеканал “1 + 1”. В частности, спецслужба вроде проверяет влияние бенефициаров на политику канала, но в СБУ об этом впервые слышат.

“В интервью изданию “РБК-Украина” советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал, что “проводится комплексная проверка “1 + 1”, в частности СБУ. Группа  “1 + 1 media” заявляет, что эта информация компании неизвестна. медиахолдинг не получал запросов со стороны СБУ и не имеет никаких данных относительно этого “проверки”, – отмечают в пресс-службе медиахолдинга.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью “РБК-Украина” сообщил, что спецслужба хочет проверить, кто имеет влияние на информационную политику телеканала.

“Проводится комплексная проверка “1+1″, в том числе СБУ,  в связи с обязательным раскрытием основных бенефициаров телевещателей. Они должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, какое влияние на информационную политику с определенным пакетом акций… ” – заявил Подоляк.

Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции партии “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.

  • 11 февраля Верховный Суд Украины согласился рассмотреть иск, в котором оспаривается указ президента Владимира Зеленского о введении санкций против нардепа от “ОПЗЖ” Тараса Козака и телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, которые ему принадлежат.
Теги: Офис Президента, 1+1, СБУ

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