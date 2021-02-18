«1+1 media» заявил, что не располагает информацией о проверке телеканала со стороны СБУ

Об этом сообщила пресс-служба телекомпании.

В Офисе президента заявили, что Служба безопасности Украины проверяет телеканал “1 + 1”. В частности, спецслужба вроде проверяет влияние бенефициаров на политику канала, но в СБУ об этом впервые слышат.

“В интервью изданию “РБК-Украина” советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал, что “проводится комплексная проверка “1 + 1”, в частности СБУ. Группа “1 + 1 media” заявляет, что эта информация компании неизвестна. медиахолдинг не получал запросов со стороны СБУ и не имеет никаких данных относительно этого “проверки”, – отмечают в пресс-службе медиахолдинга.