В некоторых странах мира новый 2021 год уже наступил. В разных уголках мира новый год традиционно встречают грандиозными салютами и фейерверками. Возможно, это самый типичный способ отпраздновать Новый год. Но есть и довольно оригинальные и порой странные обычаи.

#Буквы рассказывают о 10-ти самых интересных обычаях встречи Нового года.

1. БЕЛАЯ ОДЕЖДА И ЦВЕТНОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ. БРАЗИЛИЯ

В то время как некоторые из нас на новогоднюю вечеринку надевают яркие блестящие платья или же пижамы для более скромного празднования, бразильцы используют более простой и минималистичный дресс-код: белая одежда.

Считается, что цвет вашего нижнего белья определит вашу удачу в наступающем году. Хотите найти любовь? Наденьте розовые трусики. Финансовая безопасность может быть достигнута, если надеть желтое нижнее белье, а зеленое – для хорошего здоровья.

2. БИТЬЕ ПОСУДЫ. ДАНИЯ

У датчан есть обычай разбивать любую сколотую или неиспользованную посуду о двери своих друзей и семей. Чем больше на пороге будет осколков, тем больше удачи придет в этот дом в наступающем году.

3. РОТ, ПОЛНЫЙ ВИНОГРАДА. ИСПАНИЯ

Испанцы не просто отмечают канун Нового года с бокалом вина в руке – они набивают рот виноградом. Если в полночь сможете засунуть в рот 12 виноградных гроздей, то в наступающем году вам повезет.

4. ПОДОЖЖЕННЫЙ БОЧКИ С ДЕГТЕМ. ШОТЛАНДИЯ

Ранее в Шотландии Новый год отмечали в ночь на 1 ноября, это было связано с древней кельтской традицией. Главным атрибутом празднования являлся огонь – люди жгли костры и прыгали через них. В современной Шотландии Новый год празднуют 1 января, но от ритуалов, связанных с огнем, не отказались. Например, в новогоднюю ночь по улицам катят подожженные бочки с дегтем.

Глава семейства в последние минуты уходящего года открывает двери на улицу и держит их, пока часы не пробьют двенадцать. Таким образом он впускает в дом Новый год.

5. КЛАДБИЩЕ СНА. ЧИЛИ

В городе Талька, Чили, местные жители отмечают Новый год на кладбище в окружении всех своих умерших близких. Считается, что духи предков смогут защитить в нового году.

6. ЕСТЬ СЕМЬ РАЗ. ЭСТОНИЯ

В Эстонии новогодние традиции связаны с едой.

Эстонцы верят, что за числом семь стоит удача, и что, съев семь раз в Нового года, они могут обрести силу семи человек. Традиция также связана с верой в то, что изобилие еды в новом году означает, что семейный обеденный стол никогда не будет пустым в течение всего года.

7. ОБЛИВАНИЕ ВОДОЙ. ТАИЛАНД

Хотя тайский Новый год наступает не раньше 13 апреля, их праздничный фестиваль, называемый Сонгкран, слишком хорош, чтобы от него отказаться во время празднования Нового года со всем миром. В Таиланде принято устраивать водные бои или обливания.

Для водной битвы берут все, во что можно набрать воды: ведра, тазики, садовые шланги, водяные пистолеты и даже слонов.

8. ГОРЯЩИЕ ЧУЧЕЛА. ЭКВАДОР

В Эквадоре Новый год отнюдь не семейный праздник – тут принято устраивать шумные гуляния и вечеринки.

А еще эквадорцы перед Новым годом делают или покупают чучело в рост человека. Чучело может напоминать кого угодно, от любимых музыкантов или персонажей, таких как Гомер Симпсон, до оклеветанных политиков. Чучело поджигают, когда часы пробивают полночь. Как гласит легенда, этот ритуал сжигания позволяет эквадорцам забыть прошлое и сосредоточиться на новом начале.

9. СИДНЕЙСКИЙ САЛЮТ. АВСТРАЛИЯ

Австралия – одна из первых встречает Новый год. Сидней славится на весь мир своими грандиозными фейерверками на фоне Сиднейского оперного театра.

На ежегодное 12-минутное шоу приходят посмотреть более 1 миллиона зрителей.

А еще устраивают более раннее шоу фейерверков, в 9 часов вечера, для всех маленьких австралийцев, которые ложатся спать задолго до главного события.

10. ВЫБРАСЫВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ИЗ ОКНА. ЮЖНАЯ АФРИКА

В Йоханнесбурге, ЮАР, местные жители отмечают Новый год, выбрасывая старые предметы домашнего обихода в окно.

Традиция несколько вышла из-под контроля в последние годы, поскольку жители высотных домов стали выбрасывать мебель, бытовую технику, бутылки и вообще все, что угодно.