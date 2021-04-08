Об этом сообщает агентство ВВС.

Женщине впервые диагностировали коронавирус в июне 2020 года. Однако тогда не было необходимости ее госпитализировать.

Эрнандес находилась на самоизоляции вместе с другими жителями дома престарелых в городе Тунха, где она проживает последние 25 лет, сообщает колумбийский канал Noticias RCN.

27 февраля этого года женщине сделали прививку от коронавируса, однако 8 марта у нее снова обнаружили COVID-19.

Как объяснили врачи, эффект от прививки не является мгновенным, и за такой короткий срок между вакцинацией и заражением не успел развиться иммунный ответ, информирует издание Univision Noticias.

Через 11 дней после того, как поступил положительный результат теста, Эрнандес госпитализировали в отделение интенсивной терапии клиники города Тунха.

Медики рассказывают, что женщина не нуждалась в подключении к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких), но ей нужен был кислород.

После более чем 20 дней госпитализации женщину выписали из больницы. Медики провожали пациентку бурными аплодисментами.

После выписки из больницы Эрнандес вернулась в дом престарелых. Она – самая пожилая женщина, поборовшая COVID-19 в Колумбии.