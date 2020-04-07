Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
“Направил обращение в “Книгу рекордов Украины”, чтобы они зафиксировали подачу рекордных для украинского парламентаризма 16500 правок к закону о банках”, – написал Качура.
“Несмотря на то, что срок подготовки документа ко второму чтению сократили, народные депутаты Украины успели падать около 16,3 тыс. поправок – это абсолютный рекорд, и я предлагаю вам его официально зафиксировать после систематизации поправок и обнародования сравнительной таблицы ко второму чтению на сайте ВРУ”, – говорится в документе.
Ранее сообщалось, что к законопроекту о банковском законе внесли уже более 16 тысяч правок.
- Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как “антиколомойский”. В соответствии с ним будет запрещено возвращение национализированных банков их экс-владельцам.