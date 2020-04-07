Депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура подал обращение к главе редакционного совета национального проекта "Книга рекордов Украины" с прошением зафиксировать рекорд по количеству правок к "антиколомойскому" закону.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

“Направил обращение в “Книгу рекордов Украины”, чтобы они зафиксировали подачу рекордных для украинского парламентаризма 16500 правок к закону о банках”, – написал Качура.

“Несмотря на то, что срок подготовки документа ко второму чтению сократили, народные депутаты Украины успели падать около 16,3 тыс. поправок – это абсолютный рекорд, и я предлагаю вам его официально зафиксировать после систематизации поправок и обнародования сравнительной таблицы ко второму чтению на сайте ВРУ”, – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что к законопроекту о банковском законе внесли уже более 16 тысяч правок.