Сегодня, 16 ноября, в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи.

Об этом рассказывают #Буквы.

Праздник установлен “… в поддержку инициативы работников радио, телевидения и отраслей связи Украины …” согласно Указу Президента “О Дне работников радио, телевидения и связи” от 11 ноября 1994 года.

История праздника

16 ноября 1924 года в Харькове в эфир вышла первая в Украине радиопередача. С тех пор именно 16 ноября журналисты и радиоведущие стали отмечать этот день как профессиональный праздник.

Сегодня к празднованию присоединились работники телевидения и онлайн-медиа. Также этот день отмечают и специалисты связи, обеспечивающие работу телефонных сетей и сетей Интернет-связи.

В Офисе президента поздравили работников радио, телевидения и связи с профессиональным днем.

Там отметили, что радио, телевидение и Интернет-коммуникации в настоящее время играют одну из важнейших ролей в жизни нашего общества.

“Благодаря им мы узнаем самые свежие новости Украины и мира, можем услышать точки зрения представителей различных отраслей. Радио и телевидение – это также оперативное средство общения власти и общества. Сказанные представителем власти слова за считанные минуты попадают в эфиры телерадиокомпаний и на страницы Интернет-СМИ, а следовательно – и к зрителям, слушателей и читателей”, – говорится в поздравлении.

В Офисе президента пожелали работникам радио, телевидения и связи, чтобы их эфиры наполняла “актуальная информация, интересные проекты, которые обеспечат уникальный контент”.