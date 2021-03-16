Об этом сообщается на сайте EMA.

В ряде стран Европейского союза приостановили вакцинацию против COVID-19 вакциной AstraZeneca после ряда случаев образования тромбов у людей, получивших эту прививку. Европейский регулятор (EMA) занялся расследованием ситуации.

Отмечается, что ежегодно в странах ЕС регистрируются тысячи случаев образования тромбов. Число тромбоэмболических случаев в целом у вакцинированных людей не выше, чем у населения в целом.

Сейчас EMA тесно сотрудничает с компанией AstraZeneca, экспертами по заболеваниям крови и другими органами здравоохранения, включая MHRA Великобритании для расследования сложившейся ситуации.

В ближайшие дни EMA проведет тщательный анализ всех данных, касающихся тромбоэмболических случаев. Эксперты очень подробно изучают все доступные данные и клинические обстоятельства конкретных случаев, чтобы определить, могла ли вакцина быть причиной возникновения тромбов.

Комитет по безопасности EMA (PRAC) созвал внеочередное собрание на четверг, 18 марта, чтобы сделать вывод о собранной информации относительно осложнений после прививки и определиться с дальнейшими действиями.

Подробнее о препарате

Вакцина COVID-19 AstraZeneca – это вакцина для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше. COVID-19 вызывается вирусом SARS-CoV-2. Вакцина COVID-19 AstraZeneca основана на вирусе из семейства аденовирусов, который был модифицирован, чтобы иметь в своем составе ген для производства белка из SARS-CoV-2.

Вакцина COVID-19 AstraZeneca не содержит сам вирус SARS-CoV-2 и не может вызывать COVID-19.

Эксперты по безопасности вакцин из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сегодня проведут совещание относительно вакцины Oxford-AstraZeneca после того, как несколько европейских стран приостановили ее использование.