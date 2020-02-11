Работы по строительству метро на Виноградарь идут по графику. Объект может быть сдан в эксплуатацию до конца 2021 года.

Об этом рассказал в интервью “Экономической правде” первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что сейчас готовность объекта — “20% в лучшем случае, учитывая земляные работы”.

“К концу 2021 года объект сдадим. До конца марта 2020 года, согласно графикам, пойдет проходческий щит в сторону Сырца. Это будет важным этапом в строительстве. Сейчас идут даже не подготовительные, а земляные работы. Причем они идут сразу на трех или четырех площадках. Строительство ведется открытым способом”, – рассказал замглавы КГГА.

Поворозник также заверил, что ситуация вокруг “Киевметробуда” не навредит строительству метро на Виноградарь. Так, ранее в Офисе Генерального прокурора объявили о предупреждении хищения средств на строительстве метро в Киеве. В частности, Печерский райсуд Киева наложил арест на средства на банковских счетах “Киевметробуда” и его подразделений.

“Метро строится за государственные средства. У правоохранительных и контролирующих органов есть все основания проверять эффективность их использования. Если внутри компании есть “разборки”, а они есть, мы туда не можем лезть. Но мы можем требовать отчитываться и об использовании средств, и об эффективности их использования”, – заявил по данному поводу Поворозник.