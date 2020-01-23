В пятницу, 24 января, лидеры Европейского союза подпишут соглашение о выходе Великобритании из блока (Brexit).

Об этом в ходе брифинга заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

“24 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем подпишет соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии”, – заявил он.

Время, когда состоится подписание, сообщат дополнительно.

Как известно, Палата лордов Великобритании 22 января дала согласие на одобрение соглашения по Brexit, которое позволяет выход страны из ЕС 31 января.

Королева Елизавета II может подписать документ в четверг.

Конечная стадия – 29 января Европарламент соберется для обсуждения и ратификации соглашения.

Весь процесс ратификации будет завершен до 31 января.