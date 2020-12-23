Больше всего в нынешней власти украинцам не нравится ее некомпетентность, а нравится – "желание перемен".

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг” проведенного 16-20 декабря 2020 года.

Так, оценивая признаки, которые не нравятся во власти, 40% респондентов заявили, что им не нравится некомпетентность (с июня этот показатель вырос на 3%).

Еще 36% опрошенных заявили, что им не нравится зависимость власти от олигархов.

По 28% респондентов проинформировали, что им не нравится коррумпированность и хаотичность власти. Еще 14% опрошенных не нравится ее неэффективность, а 8% – отсутствие патриотизма.

Оценивая то, что нравится в нынешней власти, 46% опрошенных отметили, что им больше всего нравится “желание перемен”, 17% – что порядочность, 13% – независимость от олигархов.

“При этом, за последние полгода уменьшились оценки неэффективности, зато выросли – некомпетентности, коррумпированности и хаотичности”, – отмечают социологи.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.