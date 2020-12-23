Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 26,5%. Это меньше, чем он получил в первом туре президентских выборов 2019 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг” проведенного 16-20 декабря 2020 года.

Так, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского готовы поддержать 26,5% опрошенных (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором).

Стоит отметить, что в начале сентября действующего главу государства готовы были поддержать 29% респондентов (согласно опросу той же группы “Рейтинг”). Таким образом, с сентября рейтинг снизился на 2,5%. В первом туре президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский набрал 30,24 % голосов избирателей.

За пятого президента Украины Петра Порошенко сейчас проголосовали бы 14,3% опрошенных (в сентябре было 14%). В первом туре президентских выборов 2019 года политик набрал 15,95% голосов избирателей.

За одного из лидеров “Оппозиционной платформы – За життя” Юрия Бойко сейчас могли бы проголосовать 10,1% респондентов (в сентябре было 15,5%).

За лидера “Батькивщины” Юлию Тимошенко готовы отдать голоса 9,8% опрошенных (в сентябре было 9,3%).

За Владимира Гройсмана сейчас проголосовали бы 6,4% респондентов, за Игоря Смешко – 6,0%, за Дмитрия Разумкова – 4,1%, за Олега Ляшко – 3,6%.

Рейтинг других кандидатов составляет не более 3%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.