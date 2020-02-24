41% украинцев считают, что действия Президента Украины Владимира Зеленского направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Если в сентябре 2019 54,5% опрошенных считали, что действия Президента Владимира Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов, а 24,5% – что они направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения, то в феврале 2020 году доля первых снизилась до 37%, а доля вторых возросла до 41%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3 % с вероятностью 0,95.