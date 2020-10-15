$ 45 тыс. на подкуп «сетки» избирателей: в Одессе полиция задержала главу комиссии

В Одессе правоохранители разоблачили создание так называемой "сетки" подкупа избирателей на местных выборах. Среди подозреваемых в причастности к подкупам председатель местной избирательной комиссии.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По словам руководителя Нацполиции, за совершение правонарушения задержали председателя избирательной комиссии и местного жителя. При этом глава комиссии в 2015 году уже был осужден за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом.

“Во время следственных действий изъято почти 45 тыс. долларов США, которые фигуранты планировали использовать для дальнейшего подкупа избирателей. За один голос и голосование исключительно за определенного кандидата на пост Одесского городского головы в избирательном бюллетене гражданам предлагали 1000 гривен денежного вознаграждения. Доказательство – скрин с телефона бюллетеня с отметкой напротив фамилии кандидата”, – рассказал Клименко.

Фото: Нацполиция

15 октября оперативники управления стратегических расследований в Одесской области совместно со следователями СУ ГУНП в Одесской области, в процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры задержали правонарушителей “на горячем”.

Местный житель и председатель одной из избирательных комиссий были уличены при получении денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей.

Проводятся санкционированные обыски.

Расследуется уголовное производство ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено до семи лет лишения свободы.