Деятельность фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины респонденты чаще оценивают отрицательно (47%), тогда как положительную оценку ее деятельности дали 34%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Эта оценка существенно ухудшилась по сравнению с сентябрем 2019, когда 50% граждан оценивали ее положительно и лишь 11% отрицательно.

Вместе с тем, вырос уровень негативизма и в оценке деятельности других депутатских фракций и групп. Так, доля тех, кто негативно оценивает деятельность фракции партии “Европейская солидарность”, по сравнению с сентябрем 2019 выросла с 58,5% до 70%, фракции партии “Оппозиционная платформа – За життя” – с 54% до 65%, фракции партии “Всеукраинское объединение “Батькивщина”- с 44% до 62%, фракции партии “Голос”- с 35% до 56%, депутатской группы” За будущее “- с 28% до 41,5%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3 % с вероятностью 0,95.