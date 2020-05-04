Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
“Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Конституции Украины”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в КСУ поступило конституционное представление 48 народных депутатов относительно соответствия Украины отдельных положений закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения”.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения” № 552- ІХ.
- В ночь на 31 марта Парламент принял по втором чтении и в целом законопроект о рынке сельскохозяйственных земель.
- 13 апреля народные депутаты Верховной Рады Украины отклонили все 13 постановлений об отмене голосования рынка сельскохозяйственной земли, разблокировав подписание соответствующего закона.