Конституционный суд Украины получил представление от народных депутатов о конституционности закона о рынке земли.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

“Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Конституции Украины”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в КСУ поступило конституционное представление 48 народных депутатов относительно соответствия Украины отдельных положений закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения”.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения” № 552- ІХ.