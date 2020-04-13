Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Во время сегодняшнего заседания глава Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины Сергей Кальченко сообщил, что Комитет на своем заседании рассмотрел 13 проектов постановлений об отмене решения Парламента о принятии в целом как закона проекта закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения” и по итогам рассмотрения принял решение предложить депутатам определиться путем голосования относительно принятия или отклонения указанных документов.

Спикер Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение о принятии в целом проектов постановлений об отмене решения о принятии в целом закона об обращении земель сельскохозяйственного назначения: № 2178-10-П, 2178-10-П1, 2178-10-П2, 2178-10- П3, 2178-10-П4, 2178-10-П5, 2178-10-В6, 2178-10-В7, 2178-10-П8, 2178-10-В9, 2178-10П10, 2178-10П11, 2178-10П12.

Ни один из проектов постановления не набрал необходимого количества голосов.

Следует отметить, что из-за наличия вышеуказанных постановлений подписать закон о рынке земли не мог ни Разумков, ни президент Владимир Зеленский. Сейчас подписание закона разблокировано.