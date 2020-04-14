Более чем половине украинцев личных сбережений хватит менее чем на месяц при условии прекращения доходов.

Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных Социологической группой “Рейтинг” в течение 10-12 апреля 2020 года.

“55 % опрошенных отметили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц. 17 % отметили, что им хватит сбережений на срок до 2-х месяцев, 8 % – до 3-х месяцев. 9 % – до полугода и более”, – говорится в результатах исследования.

Кроме того, 82 % респондентов заявили, что начали экономить средства во время карантина, введенного из-за вспышки коронавируса. Еще 16 % сообщили, что не делают этого. Последних больше среди мужчин и более обеспеченных граждан.

Относительное большинство опрошенных (37 %) заявили, что в случае потери источника дохода скорее всего будут искать работу или подработку. Еще 15 % будут пытаться занять у близких и родных, а 10 % отметили, что выйдут на акции протеста, или бунты.

Кроме того, 4 % готовы взять заем в финансовых учреждениях, а 16 % сообщили, что у них не может возникнуть ситуации потери доходов. Поиском работы или подработки при потере источника доходов больше намерены заниматься мужчины, молодые и более обеспеченные респонденты. На акции протеста готовы выйти респонденты старшего возраста и более бедные.

Среди тех, кто имел работу до введения карантина, 40 % отметили, что продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений. Еще 23 % – работают дистанционно, 11 % – ушли в отпуск, 18 % – находятся в отпуске по собственному желанию. В то же время 8 % опрошенных потеряли работу.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2 %.