Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Так, 43 % респондентов больше опасаются экономических последствий от введения карантина, чем эпидемии коронавируса.
Еще 34 % опрошенных заявили, что больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине.
А 14 % не боятся ни первого, ни второго, считая, что ситуация в стране нормализуется в течение 1-2 месяцев.
Стоит отметить, что только 18 % опрошенных считают, что власть успешна в предотвращении возможных экономических проблем в Украине, связанных с эпидемией коронавируса. Еще 57 % респондентов успехов не заметили.
А 25 % затруднились с ответом.
КМИС провел опрос с 27 по 30 марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3 %.
- Согласно данным этого же опроса, 48% украинцев считают, что власть неэффективно борется со вспышкой коронавируса COVID-19.
- Согласно результатам опросов, проведенных Социологической группой “Рейтинг”, более 80% украинцев переживают, что в стране наступит затяжной экономический кризис. Кроме того, более 50% украинцев считают, что власть, подавая информацию о распространении коронавируса COVID-19 в стране, приуменьшает серьезность ситуации.