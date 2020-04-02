Более 40 % украинцев опасаются коронавируса COVID-19 меньше, чем экономических последствий, которые может спровоцировать введенный в стране карантин.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, 43 % респондентов больше опасаются экономических последствий от введения карантина, чем эпидемии коронавируса.

Еще 34 % опрошенных заявили, что больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине.

А 14 % не боятся ни первого, ни второго, считая, что ситуация в стране нормализуется в течение 1-2 месяцев.

Стоит отметить, что только 18 % опрошенных считают, что власть успешна в предотвращении возможных экономических проблем в Украине, связанных с эпидемией коронавируса. Еще 57 % респондентов успехов не заметили.

А 25 % затруднились с ответом.

КМИС провел опрос с 27 по 30 марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3 %.