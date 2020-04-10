Премьер-министр Денис Шмыгаль показал наработки стратегии по выходу Украины из карантина. По плану, ограничения будут постепенно сниматься в течение нескольких месяцев.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

По словам главы правительства, неизвестно, как страна будет жить летом и осенью, но “план есть”.

“В мае месяце Украина должна пойти на работу, мы это понимаем. Мы готовимся, мы должны создать рабочие места, дать малому и среднему бизнесу профинансироваться и привести в действие бизнес, научить общество жить в новых социальных стандартах с социальной дистанцией, в масочном режиме, с частым мытьем рук, потому что это один из факторов заражения. И еще много всего. Те вещи, о которых мы говорим, они сегодня уже очевидны”, — сказал премьер-министр.

Шмыгаль сообщил, что правительство создало Совет по вопросам экономического развития Украины, куда вошли ученые и экономисты. Совместными усилиями создается стратегия выхода из карантина, которая, по его словам, будет представлена на следующей неделе. Сегодня премьер-министр показал наработки этой стратегии.

“Есть стратегия выхода из карантина. Первое — это успешно пройти карантин, второе — начать преодолевать экономический кризис, или не дать провалиться”, — сказал и предложил ознакомиться детальнее со слайдом.

В соответствии со слайдом, до середины мая правительство намерено оказывать помощь безработным и социально незащищенным слоям населения, а также оказывать поддержку медикам.

С середины мая до середины июня, когда по планам Украина должна “пойти на работу”, правительство намерено снять часть ограничений на работу транспорта, ввести “смещенный рабочий график” (значение этого пункта премьер не объяснял). Также в этот период запланировано создание 500 тысяч новых рабочих мест для людей, оставшихся без работы. В этом ключе глава правительства вспоминал, в частности, программу “Большого строительства дорог”.

С середины июня до середины июля запланированы завершение учебного года, полное возобновление работы транспорта (по новым правилам). Также планируется разрешить посещение зон отдыха (при условии соблюдения норм безопасности).

Стоит отметить, что, согласно представленному плану, карантинные ограничения для людей пожилого возраста, которые сегодня предусматривают обязательную самоизоляцию с возможностью покидать жилье только в крайних случаях, планируется не снимать вплоть до середины лета.

Напомним, Кабинет Министров Украины с 6 апреля ужесточил карантина в стране в связи со вспышкой коронавируса COVID-19. #Буквы объясняли, что запрещено и разрешено украинцам.

9 апреля Кабинет Министров разрешил работать в карантин химчисткам, курьерам, строителям, сборщикам и заготовителям отходов.