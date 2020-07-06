Народные депутаты из фракции "Слуга народа" и группы "Довіра" предлагают ввести налог в 6000 грн за пай для рядовых владелецев земли. Инициативу поддерживает большой агробизнес.

Об этом сообщает издание DW.

По данным Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, около 7 млн украинцев владеют земельными паями – в среднем около 4 га каждый. При этом 4,7 млн владельцев паев являются единоличниками, то есть обрабатывают землю самостоятельно. Остальные – сдают паи в аренду крупным агрофирмам или холдингам.

В последние годы украинцы все чаще отказываются сдавать землю в аренду и обрабатывают ее самостоятельно, отметил председатель Комитета предпринимателей агропромышленного комплекса при Торгово-промышленной палате (ТПП) Украины Олег Юхновский.

“После 2014 года тенденция к расторжению договоров аренды ускорилась… Мелкий бизнес неплохо развивается. Это создало проблемы для крупных компаний “, – добавил Юхновский.

Однако, по его словам, возрождение микрофермерства может остановить законопроект №3131 о детенизации производства сельхозродукции, подготовленный народными депутатами.

Законопроект зарегистрирован в Верховной Раде в феврале, а в июне финансовый комитет рекомендовал его к принятию в первом чтении. Основным нововведением этого проекта является внедрение минимальной налоговой платы с каждого гектара земли сельхозназначения, независимо от того, сколько заработал фермер.

Сейчас единоличники платят только земельный налог, который, по подсчетам экспертов, составляет в среднем 140 грн за гектар. Но поскольку размер земельного налога устанавливают общины, исходя из нормативной денежной оценки земли, то он может составлять до 300 грн за гектар. Доходы от продажи сельхозпродукции декларируют те, кто выращивает ее на собственных земельных участках площадью более 2 га. И только тогда возникает необходимость оплатить 18% налога с этого дохода.

При этом большой агробизнес считает, что единоличники злоупотребляют возможностью не отчитываться о доходах. В частности исполнительный директор одного из крупнейших агрохолдингов Украины – “ИМК” Алекс Лисситса утверждает, что в Украине 30% земли обрабатывается “по-черному”, неофициально”.

Этот налог, считают сторонники закона, еще и помешает спекуляции на рынке земли. Поскольку ее будет невыгодно содержать, ничего не выращивая.

Экономист Киевской школы экономики Олег Нивьевский считает законопроект №3131 опасным.

“Это просто land grab, как по-английски называется феномен силового вытеснения мелких фермеров с их земли крупными агрокомпаниями. Таким образом, будут просто “отжимать” землю у единоличников”, – предостерегает аналитик.

Он также не согласен с обвинениями в адрес единоличников в нечестной конкуренции. Эксперт отмечает, что мелкие фермеры платят минимум налогов благодаря упрощенной четвертой группе налогообложения.

“Они платят около 300 гривен с гектара единого налога, заменяет собой два налога: земельный и налог на прибыль”, – уточняет Нивьевский.

Эксперты отмечают, что формально новый налог распространяется на всех, но агрофирмы и холдинги платить его фактически не будут. Аналитики объясняют это тем, что совокупные налоги, которые платят юрлица, включая НДС, обычно составляют более 1500 грн в пересчете с гектара и, согласно законопроекту №3131 им ничего дополнительно платить не придется.

Во Всемирном банке, который консультирует украинскую власть в вопросе аграрных реформ, комментируя законопроект № 3131, отметили, что поддерживают детенизацию, но положением мелких фермеров обеспокоены.

“Чтобы получить полную выгоду от земельной реформы, крайне важно помочь малым фермерам выйти из тени. Это дало бы им возможность получить доступ к банковскому кредитованию под залог их земли”, – отметил в комментарии аналитик Всемирного банка Клаус Дайнингер.

Он отмечает, что мелкие фермеры должны делать свой вклад в возрождение сельской местности, однако законодательство о земельных налогах должно базироваться на широком анализе ситуации в агросекторе.