Уровень доверия украинцев к Верховной Раде снизился за последние полгода. Так, парламенту склонны сейчас доверять 28% опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Верховной Раде Украины в сентябре 2019 доверяли 57% опрошенных, не доверяли – 25%, в феврале 2020 – соответственно 28% и 65%.

Так, Раде полностью доверяют только 3% опрошенных, “скорее доверяют” – 24,6%, “скорее не доверяют” – 36,9%, “совсем не доверяют” –28,1%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.