Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
Верховной Раде Украины в сентябре 2019 доверяли 57% опрошенных, не доверяли – 25%, в феврале 2020 – соответственно 28% и 65%.
Так, Раде полностью доверяют только 3% опрошенных, “скорее доверяют” – 24,6%, “скорее не доверяют” – 36,9%, “совсем не доверяют” –28,1%.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
- Согласно данным социологического исследования, проведенного группой “Рейтинг” в конце января, уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому упал еще на 7 %.
- Ранее сообщалось, что рейтинг доверия Президенту Украины Владимиру Зеленскому упал на 16 процентов по сравнению с октябрем 2019 года.