75 миллионов американских граждан уже проголосовали на досрочных выборах президента США. Они голосовали по почте или на избирательных участках.

Об этом свидетельствуют данные неправительственной организации United States Election Project.

Всего на территории США проживает около 328 миллионов жителей. Из них участвовать в выборах могут 250 миллионов граждан.

75 миллионов проголосовавших американцев – это половина от общей явки в 2016 году. Тогда на президентских выборах проголосовали 138,8 миллионов человек (55.5% избирателей).

Часть граждан приняла решение проголосовать по почте. Но большинство пришло проголосовать на избирательные участки, которые открылись досрочно. Чтобы проголосовать на участке, избирателям порой приходится стоять в длинных очередях по несколько часов.

Аналитики предполагают, что явка на этих выборах может оказаться самой высокой в стране с 1908 года. Тогда в выборах участвовали 65% американцев, имеющих право голоса.

Согласно национальным опросам, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает кандидата от Республиканской партии и нынешнего президента США Дональда Трампа на 7 – 8 %.

В некоторых ключевых и колеблющихся штатах этот разрыв вдвое меньше. Именно такие штаты будут определять итог голосования посредством Коллегии выборщиков.

Выборы президента США состоятся во вторник, 3 ноября.