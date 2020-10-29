Об этом свидетельствуют данные неправительственной организации United States Election Project.
Всего на территории США проживает около 328 миллионов жителей. Из них участвовать в выборах могут 250 миллионов граждан.
75 миллионов проголосовавших американцев – это половина от общей явки в 2016 году. Тогда на президентских выборах проголосовали 138,8 миллионов человек (55.5% избирателей).
Часть граждан приняла решение проголосовать по почте. Но большинство пришло проголосовать на избирательные участки, которые открылись досрочно. Чтобы проголосовать на участке, избирателям порой приходится стоять в длинных очередях по несколько часов.
Аналитики предполагают, что явка на этих выборах может оказаться самой высокой в стране с 1908 года. Тогда в выборах участвовали 65% американцев, имеющих право голоса.
Согласно национальным опросам, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает кандидата от Республиканской партии и нынешнего президента США Дональда Трампа на 7 – 8 %.
В некоторых ключевых и колеблющихся штатах этот разрыв вдвое меньше. Именно такие штаты будут определять итог голосования посредством Коллегии выборщиков.
Выборы президента США состоятся во вторник, 3 ноября.
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