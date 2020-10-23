Об этом сообщает VOX.

В опросах участвовали только те американцы, которые наблюдали за ходом дебатов. Вопросы о том, кто, по их мнению, был более убедительным на дебатах, прозвучали сразу же после их окончания. То есть, респонденты не смогли уже прочесть или услышать какое-либо экспертное мнение по этому поводу.

Телеканал CNN провел мгновенный опрос с помощью SSRS.

Опрос показал, что 53 % респондентов, наблюдавших за дебатами, считают, что победил Байден, а 39 % – Трамп.

Второй опрос людей, наблюдавших за дебатами, проведенный Data for Progress, показал практически такой же результат – 52 % респондентов считают, что победил Байден, и 41 % думает, что победил Трамп.

Третий опрос, проведенный YouGov, показал, что у Байдена 54 % поддержки, а 35 % заявили, что победил Трамп.