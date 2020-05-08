8 мая 2020 года в Украине отмечают День памяти и примирения, а в мире Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца и День Белого Лотоса, День напитка Coca-cola.

Об этом рассказывают #Буквы.

Сегодня, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения.

В 1902 году на острове Мартиника в Карибском море произошло извержение вулкана Мон-Пеле, что привело к гибели около 20 000 человек.

В 1945 году в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне.

В 1950 году обложку нового номера французского журнала для женщин “Elle” украсила фотография 15-летней Бриджит Бардо. Сейчас ей 85 лет. С 1970-х — она является активисткой движения за права животных, основательницей и главой фонда защиты животных “Фонд Брижит Бардо”.

В 1962 году в Лондоне перестали ходить последние троллейбусы.

В 2004 году немецкой полицией был арестован 18-летний создатель компьютерного вируса Sasser.

Церковный праздник

Сегодня Православная церковь чтит память Святого Марка. Этот праздник называют по-разному: Марк-ключник, Марков день, Бабий праздник, Птичье голодание. Святого Марка считали покровителем весенних дождей.

Приметы

Считалось, если в мае дождь будет идти хотя бы три дня – следует ожидать хорошего урожая.

Чтобы в доме не было нежданных гостей, над входной дверью вешали букет из крапивы. Он же помогал избавить любого человека, переступающего порог дома, от плохих мыслей.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя себе отказывать в покупках, тогда деньги будут водиться;

нельзя вмешиваться в чужие дела и жизнь;

влюбленным не стоит в этот день строить планы на будущее.

Приметы на 8 мая

Если в этот день дождь – к хорошему урожаю зерновых;

кукушка кукует – к теплой погоде;

ясный и солнечный день – к жаркому лету и урожаю яровых;

во время дождя запели птицы – скоро распогодится.

Сегодня именины у Марка, Сильвестра, Сергея и Василия.