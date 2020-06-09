Сегодня, 9 июня, в мире отмечают День друзей, День пускания мыльных пузырей, Международный день архивов, День Кораллового треугольника и Международный день аккредитации.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории

В США празднуют День Дональда Дака, День пожилых людей, День пирога с ревенем и клубникой, в Уганде – День героев, в Ирландии – День святого Колумба Ирландского, на Аландских островах – День автономии, в Южной Америке, Уругвае – День южноамериканского футбола.

Памятные даты 9 июня

В 1822 году в США Чарльз Грэм запатентовал искусственную челюсть.

В 1889 году на месте сожжения Джордано Бруно в Риме был открыт памятник в его честь.

В 1934 году вышел первый мультфильм про Дональда Дака.

В 1959 году на воду была спущена первая подводная лодка с баллистическими ракетами – “Джордж Вашингтон”.

В 1993 году вышел фильм Стивена Спилберга “Парк юрского периода”.

В 2015 году на территории нефтебазы ООО “Побутрембудматеріали” возле Глевахи, что в Киевской области, произошел взрыв. Тогда погибли трое пожарных ГСЧС Украины. Это был самый масштабный пожар в истории Украины. Всего с пламенем боролись 939 человек и 117 единиц техники, а посменно в круглосуточном режиме одновременно работали более двух сотен человек и более полсотни единиц техники.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 9 июня чтит память мученицы Феодоры Александрийской. В народе день назвали Федорин.

Именины у Анастасии, Нила, Ивана, Ферапонта, Фёдора, Пелагеи и Дианы.

Народные приметы на 9 июня:

Если за окном солнечно, а дятел сильно стучит клювом, то скоро будет дождь.

С раннего утра душно – к ненастью.

Лес шумит в безветренную погоду – к дождю.

Ночная роса долго не высыхает – к грозе.

Что нельзя делать сегодня:

Не рекомендуется делать генеральную уборку в доме, а также работать во дворе.

Сегодня не стоит выяснять отношения с окружающими и сквернословить.

Вечером нельзя выносить мусор из дома.

Нельзя стричься, вязать, плести, вышивать, шить.