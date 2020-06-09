Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории
В США празднуют День Дональда Дака, День пожилых людей, День пирога с ревенем и клубникой, в Уганде – День героев, в Ирландии – День святого Колумба Ирландского, на Аландских островах – День автономии, в Южной Америке, Уругвае – День южноамериканского футбола.
Памятные даты 9 июня
В 1822 году в США Чарльз Грэм запатентовал искусственную челюсть.
В 1889 году на месте сожжения Джордано Бруно в Риме был открыт памятник в его честь.
В 1934 году вышел первый мультфильм про Дональда Дака.
В 1959 году на воду была спущена первая подводная лодка с баллистическими ракетами – “Джордж Вашингтон”.
В 1993 году вышел фильм Стивена Спилберга “Парк юрского периода”.
В 2015 году на территории нефтебазы ООО “Побутрембудматеріали” возле Глевахи, что в Киевской области, произошел взрыв. Тогда погибли трое пожарных ГСЧС Украины. Это был самый масштабный пожар в истории Украины. Всего с пламенем боролись 939 человек и 117 единиц техники, а посменно в круглосуточном режиме одновременно работали более двух сотен человек и более полсотни единиц техники.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 9 июня чтит память мученицы Феодоры Александрийской. В народе день назвали Федорин.
Именины у Анастасии, Нила, Ивана, Ферапонта, Фёдора, Пелагеи и Дианы.
Народные приметы на 9 июня:
Если за окном солнечно, а дятел сильно стучит клювом, то скоро будет дождь.
С раннего утра душно – к ненастью.
Лес шумит в безветренную погоду – к дождю.
Ночная роса долго не высыхает – к грозе.
Что нельзя делать сегодня:
Не рекомендуется делать генеральную уборку в доме, а также работать во дворе.
Сегодня не стоит выяснять отношения с окружающими и сквернословить.
Вечером нельзя выносить мусор из дома.
Нельзя стричься, вязать, плести, вышивать, шить.
- Сегодня, 9 июня, в западных областях переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 11-16 °C, днем 22-27 °C.