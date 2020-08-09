Сегодня, 9 августа, отмечают Международный день коренных народов мира.

Об этом рассказывают #Буквы.

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 9 августа Международным днем ​​коренных народов мира. Таковых 370 млн человек в 90 странах мира.

В Украине коренными народами являются крымские татары, караимы и крымчаки.

В постановлении №1140-VII “О Заявлении Верховной Рады Украины о гарантиях прав крымскотатарского народа в составе Украинского государства” (от 20.03.2014) Украина гарантировала сохранение и развитие самобытности крымскотатарского народа как коренного народа.

Признано Меджлис крымскотатарского народа, исполнительный орган Курултая крымскотатарского народа Украины, и Курултай как высший представительный орган крымскотатарского народа.

В ООН отмечают, что общины коренных народов не имеют достаточного доступа к услугам в области здравоохранения и санитарии, в их членов отмечается более высокий уровень заболеваемости. Большинство местных медицинских учреждений не имеет достаточного оборудования и персонала.

По данным ООН, более 86% представителей коренных народов мира работают в неформальном секторе экономики. Среди других групп населения этот показатель составляет 66%.

Вероятность того, что представитель коренных народов будет жить в условиях крайней бедности, почти в три раза выше, чем для представителей других групп населения.

Во всем мире 47% работающих представителей коренных народов не имеют образования. Этот показатель составляет 17% среди других групп населения. Среди женщин этот разрыв еще больше.