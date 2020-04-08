Формат внешнего независимого тестирования, как и правила проведения, не будут меняться в связи с общенациональным карантином из-за коронавируса.

Об этом рассказала исполняющая обязанности главы Министерства образования и науки Любомира Мандзий.

На данный момент сроки проведения сессий ВНО остаются неопределенными. Точные даты назовут после того, как закончится общенациональный карантин.

Тем не менее в МОН сделали акцент, что формат тестирования менять не будут, равно как и требования к уровню знаний абитуриентов. Может быть изменен лишь сценарий сдачи тестов.

“Изменения в проведении ВНО могут быть только в сроках проведения. Других изменений в процедуру тестирования вносить не будем”, – сказал и. о. министра.

12 марта в Украине из-за карантина перенесли пробное внешнее независимое оценивание.