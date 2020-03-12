Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.
Уточняется, что пробное оценивание в 2020 году пройдет 4 и 11 апреля.
“С целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 было принято решение о перенесении дат проведения пробного внешнего независимого оценивания. Тестирование по украинскому языку и литературе будет проходить 4 апреля 2020 года, тестирования по другим учебным предметам – 11 апреля 2020 года”, – сказано в сообщении.
При этом подчеркивается, что участники пробного оценивания должны повторно распечатать приглашения-пропуски.
- 3 марта в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами. Так, принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.