Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.

Уточняется, что пробное оценивание в 2020 году пройдет 4 и 11 апреля.

“С целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 было принято решение о перенесении дат проведения пробного внешнего независимого оценивания. Тестирование по украинскому языку и литературе будет проходить 4 апреля 2020 года, тестирования по другим учебным предметам – 11 апреля 2020 года”, – сказано в сообщении.

При этом подчеркивается, что участники пробного оценивания должны повторно распечатать приглашения-пропуски.