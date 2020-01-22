Британский аэропорт Хитроу введет отдельные зоны для пассажиров, путешествующих из регионов, пострадавших от нового коронавируса в Китае.

Об этом заявил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс, сообщает Reuters.

“Это необходимо для того, чтобы при прибытии рейсов непосредственно в Хитроу люди могли попасть в отдельную зону”, – сказал он.

Отмечается, что Хитроу является самым загруженным аэропортом в Европе, и более 200 000 пассажиров проходят через хаб Великобритании каждый день. В среднем ежедневно из Китая в Хитроу прибывают 17 рейсов.

Новые меры прилета будут применяться только к рейсам из китайского города Ухань. В среду в 18:30 по Гринвичу ожидается еще один такой рейс.

Ухань является эпицентром вспышки вируса, который может передаваться между людьми, и уже распространился в другие города Китая, а также в Соединенные Штаты, Таиланд, Южную Корею, Японию и Тайвань.

Напомним, в Китае распространяется неизвестный ранее вирус, который приводит к пневмонии.

Медики пришли к выводу, что вирус может быть спровоцирован патогеном из семейства коронавирусов. Вследствие заражения может развиваться пневмония и возникать проблемы с дыханием.