Аэропорт «Киев» (Жуляны) отменил все международные рейсы на 16 июня, объявив об этом в полночь, за несколько часов до вылетов.

Об этом сообщается в заявлении аэропорта на официальной странице в Facebook.

В аэропорту объяснили решение тем, что международное авиасообщение из городов с высоким уровнем заражений COVID-19 (как Киев) запрещен постановлением Кабмина.

Постановление Кабмина №392 не позволяет городам с высоким уровнем заражения COVID-19 запускать международное авиасообщение до 22 июня. Город Киев, на территории которого расположен аэропорт, входит в их число.

Пассажирам о таком решении сообщили менее чем за сутки до вылета.

Так, рейс в Бодрум (Турция) был запланирован на три часа ночи. То есть пассажиры рейса были уже в пути к аэропорту.

“Международный аэропорт “Киев” не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина COVID-19 в Киеве, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 392 от 20.05.2020 года”, – сказано в сообщении.

В связи со сложившейся ситуацией аэропорт лишь посоветовал пассажирам “внимательно следить за расписанием рейсов и уточнять информацию у представителей авиакомпаний”.

На сайте аэропорта все международные авиарейсы, запланированные на 16 июня, в графике полетов обозначены как отмененные.

При этом, внутренние рейсы, в Ужгород и Запорожье, аэропорт не отменял.