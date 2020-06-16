Об этом сообщается в заявлении аэропорта на официальной странице в Facebook.
В аэропорту объяснили решение тем, что международное авиасообщение из городов с высоким уровнем заражений COVID-19 (как Киев) запрещен постановлением Кабмина.
Постановление Кабмина №392 не позволяет городам с высоким уровнем заражения COVID-19 запускать международное авиасообщение до 22 июня. Город Киев, на территории которого расположен аэропорт, входит в их число.
Пассажирам о таком решении сообщили менее чем за сутки до вылета.
Так, рейс в Бодрум (Турция) был запланирован на три часа ночи. То есть пассажиры рейса были уже в пути к аэропорту.
“Международный аэропорт “Киев” не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина COVID-19 в Киеве, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 392 от 20.05.2020 года”, – сказано в сообщении.
В связи со сложившейся ситуацией аэропорт лишь посоветовал пассажирам “внимательно следить за расписанием рейсов и уточнять информацию у представителей авиакомпаний”.
На сайте аэропорта все международные авиарейсы, запланированные на 16 июня, в графике полетов обозначены как отмененные.
При этом, внутренние рейсы, в Ужгород и Запорожье, аэропорт не отменял.
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