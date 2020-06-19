Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
“Сегодня аэропорт Львова принимает и отправляет первые рейсы после возобновления регулярного пассажирского авиасообщения по направлениям Львов – Берлин, Дортмунд – Львов, Львов – Дортмунд и Берлин – Львов. Авиация понемногу начинает восстанавливаться, и это не может не радовать”, – написал Криклий.
Напомним, 15 июня Украина открыла все международные воздушные пункты пропуска.
- Ночью 17 июня аэропорт “Киев” им. Сикорского (Жуляны) возобновил обслуживание международных регулярных рейсов.
- Ранее Международный аэропорт “Киев” (“Жуляны”) им. И. Сикорского обратился за помощью к президенту, премьер-министру, министру инфраструктуры и мэру Киева. В письме отмечалось, что в случае отсутствия поддержки аэропорт прекратит свою деятельность и обанкротится.