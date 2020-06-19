19 июня Международный аэропорт во Львове возобновил свою работу после затяжного карантина.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Сегодня аэропорт Львова принимает и отправляет первые рейсы после возобновления регулярного пассажирского авиасообщения по направлениям Львов – Берлин, Дортмунд – Львов, Львов – Дортмунд и Берлин – Львов. Авиация понемногу начинает восстанавливаться, и это не может не радовать”, – написал Криклий.

Напомним, 15 июня Украина открыла все международные воздушные пункты пропуска.