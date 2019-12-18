Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий улучшение порядка администрирования акцизного налога.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект закона № 2317 поддержали 316 народных избранников.

Он предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты.

“Целью законопроекта является совершенствование работы системы электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового (СЕАРПСЕ) и упрощение условий лицензирования для субъектов хозяйствования”, – говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, будут пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения горючего или спирта этилового на акцизных складах.

Также определены случаи, при которых составляются сводные акцизные накладные, и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней.

Законопроект позволяет оформить вексель для авиационных бензинов со сроком погашения до 270 дней.

Отсрочено на три месяца (до 1 апреля 2020 года) введение штрафов для распорядителей акцизных складов с резервуарами вместимостью не более 1000 куб. метров.

Законопроектом переносятся сроки введения системы сопоставления показателей расходомеров и системы электронного администрирования реализации горючего или спирта этилового с 1 января на 1 июля 2020 года.

Стоит отметить, что во время обсуждения законопроекта была повторно отклонена поправка нардепа от “Слуги народа” Ольги Василевской-Смаглюк, которая бы уравняла акциз на сжиженный газ и бензин (на уровне 139,5 евро за 1000 л). Эту поправку поддержало 66 депутатов при необходимых 226.

Согласно принятому законопроекту, ставка акциза на бензин и дизтопливо остается на текущем уровне – 213,5 евро за 1000 литров. Действующая ставка на автогаз составляет 52 евро за 1000 л.