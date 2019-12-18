Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Проект закона № 2317 поддержали 316 народных избранников.
Он предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты.
“Целью законопроекта является совершенствование работы системы электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового (СЕАРПСЕ) и упрощение условий лицензирования для субъектов хозяйствования”, – говорится в пояснительной записке.
Согласно документу, будут пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения горючего или спирта этилового на акцизных складах.
Также определены случаи, при которых составляются сводные акцизные накладные, и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней.
Законопроект позволяет оформить вексель для авиационных бензинов со сроком погашения до 270 дней.
Отсрочено на три месяца (до 1 апреля 2020 года) введение штрафов для распорядителей акцизных складов с резервуарами вместимостью не более 1000 куб. метров.
Законопроектом переносятся сроки введения системы сопоставления показателей расходомеров и системы электронного администрирования реализации горючего или спирта этилового с 1 января на 1 июля 2020 года.
Стоит отметить, что во время обсуждения законопроекта была повторно отклонена поправка нардепа от “Слуги народа” Ольги Василевской-Смаглюк, которая бы уравняла акциз на сжиженный газ и бензин (на уровне 139,5 евро за 1000 л). Эту поправку поддержало 66 депутатов при необходимых 226.
Согласно принятому законопроекту, ставка акциза на бензин и дизтопливо остается на текущем уровне – 213,5 евро за 1000 литров. Действующая ставка на автогаз составляет 52 евро за 1000 л.
- Сегодня Верховная Рада Украины поддержала за основу проект изменений в Налоговый кодекс, которым планируется разграничить полномочия Налоговой и Таможенной служб.