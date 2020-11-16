Об этом сообщается на странице объединения.

В субботу, 21 ноября, Украина будет отмечать День Достоинства и Свободы. Это — государственный праздник, который отмечается в годовщину Оранжевой революции и Революции Достоинства.

Так в седьмую годовщину Майдана активисты планируют устроить автомарш от Майдана Независимости к больнице “Феофания”, где сейчас находится президент Зеленский.

“21 ноября в День Свободы и Достоинства мы должны защитить свои национальные и гражданские права. Поэтому призываем всех 21 ноября в 14- часов собраться на Европейской площади, откуда мы едем в Феофанию, где Зеленский из ВИП-палаты записывает свои видосики. Если президент к тому моменту оттуда сбежит — поедем искать его домой, на дачу, в ОП, если поедет в другую область — наши активисты найдут его и там”, — заявляют организаторы акции.

Также организаторы обратились к участникам акции с просьбой приезжать на акцию на авто и брать попутчиков, а также шины и куски асфальта.

“Мы вернем президенту то, что он подсунул нам вместо лекарств и аппаратов ИВЛ”, — заявили они.

В “РОК” отмечают, что Зеленский ворует европейское будущее государства, хочет осуществить конституционный переворот, покрывает репрессии против патриотов, продвигает капитуляции и тому подобное.

Во время акции активисты планируют объявить широкий перечень требований к власти. Среди таких требований — ликвидация Окружного админсуда Киева, освобождение фигуранта “дела Шеремета” Андрея Антоненко, реформирование Службы безопасности и прочие.