Мероприятие анонсировал в Facebook его организатор, администратор “Украинской Википедии” Александр Иванов.

Акция называется “Разумкову – лапти!” Она стартует в 10:00 возле комитетов Верховной Рады по адресу ул. Грушевского 5.

“Все чаще мы слышим заявления от “зеленой” власти относительно их желания изменить закон о государственном языке в сторону русификации. В частности, 27 мая спикер Верховной Рады от “Слуги народа” Дмитрий Разумков в интервью “Главкому” заявил, что закон о государственном языке нужно менять. Атаки власти на языковой закон – это еще одно проявление капитуляции перед Россией. Также – это попытка прикрыть провальную политику власти, которая приводит к снижению уровня жизни украинцев и ослаблению государства”, – написал Иванов.

Он пригласил желающих присоединиться к акции в понедельник, в рамках которой “Разумков получит свои лапти”.

“Эти лапти российским реваншистам будут первыми, но не последними. Присоединяйтесь к всеукраинской кампании #ЛаптиРеваншу. Видишь реваншиста – дай ему лаптя!” – добавил Иванов.

Ранее Дмитрий Разумков заявил, что закон о языке необходимо менять, однако единой позиции у фракции “Слуги народа” по этому вопросу нет. По его мнению, языковой закон создает проблемы вокруг вопросов квот на телевидении и радио, а также не учитывает интересы людей, которые проживают на территории Украины и разговаривают на разных языках.

“Эта проблема действительно есть, и на сегодня мы ее не урегулировали. Очень много людей у нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены. Если убрать из этого процесса политику и политиков”, – заявил Разумков.