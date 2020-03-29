Соответствующее заявление обнародовано на Facebook-странице инициативы.

В нем отмечается, что после поста отца Гандзюк в Facebook об отстранении от дела замгенпрокурора Виктора Трепака, благодаря которому в расследовании появились успехи, Венедиктова “дала команду областному прокурору Херсонской области срочно везти отца Екатерины в Киев, на встречу с ней и народными депутатами”.

В заявлении указано, что Виктор Гандзюк отказался ехать в Киев, но давление на него продолжается.

“Виктор Гандзюк… не обязан рисковать своим здоровьем, здоровьем пожилого человека из группы риска критического поражения вирусом COVID-19 ради прихотей госпожи Венедиктовой. Виктор Гандзюк не обязан рисковать своей жизнью во время официального карантина для встречи с депутатами, среди которых уже официально выявлено около десятка больных. Виктор Гандзюк не обязан рисковать ради срочного спасения репутации Ирины Венедиктовой… Несмотря на категорический отказ покинуть больницу и ехать в Киев, уже второй день продолжаются звонки, уговоры и давление со стороны руководителей области”, – подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что Виктор Гандзюк предложил киевским прокурорам пообщаться со своим адвокатом – Евгенией Закревской, которая также представляла интересы Екатерины Гандзюк. Но прокуроры отказали.

“Из этого мы делаем еще один важный вывод: Венедиктовой на самом деле безразлично дело Гандзюк, и она не готова коммуницировать с адвокатами Кати и господина Виктора. Она просто решила прикрыться отцом Екатерины, оторвать его от работы в больнице во время эпидемии, рискнуть его жизнью, чтобы снять красивую картинку для СМИ. Это еще больший стыд, чем развал группы эффективных до сих пор прокуроров. Это грубый бред с любой точки зрения. Еще больший бред – это пытаться давить на отца ради собственных интересов, а не интересов расследования”, – сказано в заявлении.

Ранее появилась информация, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила Виктора Трепака от ряда дел, в том числе об убийстве Екатерины Гандзюк. В итоге Трепак подал в отставку.

В ответ на это отец Гандзюк назвал позором действия нового генпрокурора.