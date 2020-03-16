В Службе безопасности Украины сообщили, что в Украину экстрадировали подозреваемого в организации убийства Ектарины Гандзюк Алексея Левина.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Только что самолет с подозреваемым на борту прибыл в Киев. Работниками Национального бюро Интерпола в установленном порядке доставлен он и передан сотрудникам Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора. После прибытия в Украину Москаленко (Левин) будет доставлен в место временного удержания. В ближайшее время суд должен выбрать ему меру пресечения”, – говорится в сообщении.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, для спецслужбы является принципиальным дело Екатерины Гандзюк.

“Экстрадиция подозреваемого ускорит окончательное расследование ее убийства. Должны на примере этого дела показать – каждого, кто совершил преступление, ждет справедливое наказание”, – сказал он.

Напомним, 4 февраля 2019 года стало известно, что правоохранительные органы Украины заочно сообщили о подозрении Алексею Левину в подготовке и организации нападения на советницу мэра Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк, которое привело к ее смерти. Отмечалось, что Левин является помощником депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого, близкого к главе областного совета Владиславу Мангеру. Левин выехал за границу, его объявили в международный розыск.

24 января на территории Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк. 27 января в Болгарии суд арестовал Алексея Левина на 40 суток.

22 февраля суд болгарского города Бургас разрешил экстрадировать в Украину задержанного Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк.