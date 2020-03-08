Об этом сообщают пользователи в соцсети Facebook.

На полках магазинов остались лишь единичные товары.

“В Вашингтоне обнаружили первый случай коронавируса. Зашел сегодня в два супермаркета у дома, ситуация следующая”. – написал журналист украинской службы “Голоса Америки” Остап Ярыш.

Фото: Остап Ярыш

“Ну что, у нас началось страшное. Короновирус уже в городе, да и эти ссыкуны уже вынесли магазины. Когда я неделю назад постил, что закупился месяц назад провизией и туалетной бумагой, то друзья надо мной смеялись. Теперь я смеюсь с них, потому что когда мы здесь все передохнем от вирусяки, то меня хоть найдут с чистой…((“, – написал лидер первой ЛГБТ-организации украинцев в США ProudUkraine Богдан Глоба.

Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система США начала отправлять доллары, которые возвращаются из Азии, на “карантин”.