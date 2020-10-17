Американская компания Pfizer, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, рассчитывает оценить эффективность разработанной вакцины от COVID-19 до конца октября.

Об этом сказано в письме главного исполнительного директора компании Альберта Бурла.

Если вакцину оценят, как эффективную, заявку на использование подали регулирующим органам на третей неделе ноября.

В случае, если заявку одобрят, ее начнут использовать в конце ноября или в декабре.

На сегодняшний день в тестировании вакцины Pfizer участвуют около 44 тыс. волонтеров.

Бурла сделала акцент на том, что заявка на использование препарата не будет подана, если она окажется небезопасной.

Политические дебаты вокруг вакцины против коронавируса, возможно, уже влияют на доверие американцев. Около 45% американцев заявили, что не будут пытаться вакцинироваться, даже если недорогая вакцина будет широко доступной, согласно октябрьским опросом CNN, проведенным SSRS.