Американская торговая палата в Украине обратилась к Кабинету министров с просьбой пересмотреть условия январского локдауна, который вводят с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается на сайте палаты.

Там напомнили, что согласно решению Кабинета Министров Украины, с 8 января 2021 в 25 января 2021 на всей территории страны запрещается торговля любыми товарами, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений. Любые другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой.

“Американская торговая палата обращает внимание на то, что речь идет не только о полном закрытии специализированных магазинов. С 8 января даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежда, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения”, – говорится в сообщении.

По мнению компаний-членов палаты, такое решение не только является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, но и потенциально приведет к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах.

Бизнес-сообщество предлагает разрешить работу субъектов хозяйствования, которые продают товары на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химии, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам.

Там считают, что ограничение ассортимента нелогично, поскольку потребитель, находясь в торговом заведении, имеет равный доступ ко всем товарам.

“Как следствие, стоит ожидать дополнительных убытков для бизнеса и государства, а также значительного недовольство потребителей”, – резюмировали в торговой палате.