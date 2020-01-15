Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление координатора аппарата директора Национальной разведки США по обеспечению безопасности выборов в стране Шелби Пирсон.

Группа российских хакеров пыталась взламывать сайты газовой компании Burisma в поисках компромата против сына экс-вице-президента США Хантера Байдена. Первые попытки взлома фиксировались в ноябре 2019 года, когда в США говорили о роли Украины в процессе импичмента Трампа, а также о роли Хантера Байдена в этом. Нашли ли хакеры то, что искали – не известно. Возможно, они искали компромат на Байдена, чтобы понимать, какую информацию о нем хочет получить Трамп, настаивая на проведении антикоррупционного расследования в отношении газовой компании.

Чиновница подтвердила, что возможные хакерские атаки действительно осуществлялись на компанию Burisma с целью получения информации о работе сына экс-вице-президента США Джо Байдена, Хантера.

“Прежде чем делать какие-либо выводы о мотивах, мы всегда стараемся изучить все возможные варианты”, – заявила Пирсон.

Она отметила, что разведывательные службы США изучают как этот, так и другие возможные сценарии хакерских атак.

Позже Пирсон сказал в интервью MSNBC, что хакерская атака расценивается как возможная угроза со стороны России, потому в США отслеживают этот факт. Само отслеживание действий по вмешательству в американские выборы со стороны ГРУ “является высшим приоритетом” для США.

“Мы, безусловно, отслеживаем все векторы угроз, которые активны в этом секторе, поскольку мы приближаемся к пику сезона выборов, не только для первичных выборов, но и, конечно, для главного дня выборов в ноябре”, – сказала Пирсон.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что информация о хакерских атаках на Burisma показал необходимость укрепления безопасности на выборах в преддверии президентской гонки в этом году.

“Тревожные сообщения о том, что российское правительство продолжает вмешиваться в наши выборы, чтобы принести пользу президенту и подорвать нашу демократию, подчеркивают насущную необходимость действий”, – заявил Пелоси.