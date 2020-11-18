Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на Telegram-канале МОЗ “Коронавирус инфо”.
“Для атеистов COVID-19: приглашаю волонтерами стирать белье, мыть пол, перестилать пациентов в любое отделение интенсивной терапии”, – сказал Дубров.
Он отметил, что рук не хватает, особенно младшего медицинского персонала.
“Думаю, что одни сутки или несколько часов работы в реанимации с пациентами COVID-19, с переполненными реанимациями, отделениями, которые были рассчитаны на 6 коек, как минимум имеют 9-12 пациентов. Несколько часов работы в таком отделении, и я думаю, что “атеизм ковидный” пройдет очень быстро. И большая просьба к “атеистам COVID-19″: видимо, не обращайтесь за помощью к медицинскому персоналу, а просто умирайте дома … синея. Если вы не верите в COVID-19, то, пожалуйста, не обращайтесь к врачам”, – подчеркнул он.
- В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.