Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на Telegram-канале МОЗ “Коронавирус инфо”.

“Для атеистов COVID-19: приглашаю волонтерами стирать белье, мыть пол, перестилать пациентов в любое отделение интенсивной терапии”, – сказал Дубров.

Он отметил, что рук не хватает, особенно младшего медицинского персонала.

“Думаю, что одни сутки или несколько часов работы в реанимации с пациентами COVID-19, с переполненными реанимациями, отделениями, которые были рассчитаны на 6 коек, как минимум имеют 9-12 пациентов. Несколько часов работы в таком отделении, и я думаю, что “атеизм ковидный” пройдет очень быстро. И большая просьба к “атеистам COVID-19″: видимо, не обращайтесь за помощью к медицинскому персоналу, а просто умирайте дома … синея. Если вы не верите в COVID-19, то, пожалуйста, не обращайтесь к врачам”, – подчеркнул он.