Украина может пересечь отметку в 20 тысяч новых случаев коронавируса ежедневно уже через три недели, если не соблюдать карантинные ограничения, в том числе на выходных, и не уменьшить социальные контакты.

Об этом проинформировал сегодня во время выступления в Верховной Раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент #Букв.

“Если “карантин выходного дня”, по сути мы с вами, украинцы, не будет обеспечивать необходимого уменьшения количества социальных контактов то, по данным аналитиков СНБО, отметку в 20 тысяч больных ежедневно мы можем пересечь уже через 3 недели“, – подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, Правительство использует прогнозы Национальной академии наук, Совета национальной безопасности и обороны, “независимых экспертных центров”.

Шмыгаль добавил, что существует угроза, что уже через месяц в больницах закончатся койки, выделенные для больных коронавирусом. В таком случае Кабмину, возможно, придется вводить “полный локдаун”.

“Если не принимать меры, то уже через месяц у нас могут закончиться койко-места в больницах. Это при том, что в последние месяцы мы увеличили их количество вдвое. И тогда путь будет только один: это жесткий карантин до полного локдауна”, – отметил Шмыгаль.

По его словам, основная задача “карантина выходного дня” – выйти на 12-15 тысяч больных в сутки.

Шмыгаль добавил, что в ближайшие две недели должны быть видны первые результаты “карантина выходного дня”. Если же этого не произойдет, придется готовиться к более жестким ограничениям.