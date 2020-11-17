Якщо в найближчі кілька тижнів "карантин вихідного дня" не покаже необхідні результати, Уряд може ввести більш жорсткі карантинні обмеження.

Про це поінформував сьогодні під час виступу у Верховній Раді прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.

За його словами, якщо “карантин вихідного дня” не забезпечуватиме “необхідного зменшення кількості соціальних контактів”, то Україна може перетнути позначку в 20 тисяч хворих на COVID-19 щодня “вже через 3 тижні”. Крім того, через місяць можуть закінчитися ліжкомісця в лікарнях.

“І тоді шлях буде тільки один: це жорсткий карантин до повного локдауна. При цьому локдаун потрібно буде вводити як мінімум на три тижні. Це те, що зараз зробили Франція, Німеччина, Австрія, Велика Британія, Італія, Польща, Греція, Чехія. Тобто вже більшість країн Європи. Закриваються не лише кафе і ресторани, кінотеатри і культурні заходи. І не тільки у вихідні. Ці країни вводять комендантські години, обмеження на подорожі між різними регіонами”, – наголосив Шмигаль.

Він запевнив, що в Уряді розуміють, що введення “довгострокового повного локдауну завдасть удару по нашій економіці”.

За словами прем’єра, Кабінет Міністрів не буде вводити повний локдаун доти, доки є альтернатива (зокрема, у вигляді “карантину вихідного дня”).

“Тому ми говоримо, що рішення про повний локдаун не буде впроваджено, поки у нас є альтернатива. Але над цією альтернативою потрібно працювати всім разом і досягти хоча б плато і зупинки зростання епідемії”, – повідомив Шмигаль.

З трибуни Ради він заявив, що основне завдання “карантину вихідного дня” – вийти на 12-15 тисяч хворих на добу (а в своєму Telegram-каналі згодом написав, що потрібно вийти на не більше 11-12 тис. хворих на добу).

“Я не збираюся прикрашати ситуацію, взимку нас чекають складні часи… Основне завдання “карантину вихідного дня” – зробити так, щоб ми вийшли на плато за кількістю хворих, тобто зафіксували його в цифрах не більше 12-15 тисяч випадків за день. У найближчі два тижні ми повинні побачити перші його результати за умови дотримання всіх правил. Якщо ж цього не станеться, ми, звичайно, почнемо готуватися до більш жорстких карантинних обмежень. Ми будемо змушені це робити. Наголошую: кожен день ефективного дотримання карантину відтягує прийняття більш жорстких заходів. “Карантин вихідного дня” – це тільки 6 вихідних днів у листопаді, які можуть дати Україні шанс не мати локдауну“, – заявив Шмигаль з парламентської трибуни.

Він додав, що головному державному санітарному лікарю Віктору Ляшку доручено проводити консультації з бізнесом, асоціаціями, з Верховною Радою, з міськими головами та прийняти остаточно узгоджений план заходів, який може бути задіяний у разі введення більш жорсткого карантину.