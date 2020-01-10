Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Я никогда не думал, что буду чувствовать себя военнопленным в собственной стране и политзаключенным. Меня до сих пор шокирует то, что именно мне предъявили это подозрение. Но меня не удивляет то, что не существует никаких доказательств. Потому что не может существовать то, чего нет. Я думал: какая цель, кому это выгодно? Я, честно говоря, не знаю, что думать. Возможно, кому-то просто хочется получить кресло… Я также не исключаю того, что это может быть выполнением каких-то договоренностей с Кремлем и ФСБ, чтобы очернить Силы специальных операций ВСУ, поскольку я являюсь известным человеком именно в этой структуре”, – подчеркнул Антоненко.
Он добавил, что опасается за безопасность своих родных – жены и детей.
“У меня есть основания бояться, что мне так же, как и Павлу Шеремету, подложат бомбу под авто те же люди, которые совершили это преступление”, – отметил Антоненко.
Он напомнил суду, что является музыкантом по профессии.
“Сейчас меня рассматривают как военнослужащего, но мало кто говорит о том, кем я был до этого. Я дирижер хора, преподавал в детской музыкальной школе и давал частные уроки игры на гитаре. В 2014 году ко мне обратилось Минобороны с просьбой написать песню в поддержку наших воинов”, – рассказал Антоненко.
Он уточнил, что в армии находится на должности штаб-сержанта, занимается популяризацией военной службы, и это легко подтвердит все его руководство.
“Я не имею никакого отношения к этому преступлению и невиновен. Доклад закончил, спасибо за внимание”, – подытожил Антоненко.
(На видео – с 1 часа 5 мин.)
- В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
- В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога.
- По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.
- Андрей Антоненко (Riffmaster) озвучил несколько версий того, почему ему могли объявить о подозрении в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Первая версия, которую допускает Антоненко, это причастность ФСБ РФ, а вторая – политическое преследование, заказ. Еще одна версия, по его словам, заключается в том, что подозрениями по резонансному делу глава МВД Арсен Аваков пытается сохранить свой пост.