Музыкант и военный Андрей Антоненко (Riffmaster) выступил с заявлением в ходе заседания суда, отметив, что объявление ему о подозрении может быть выполнением договоренностей с Кремлем.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Я никогда не думал, что буду чувствовать себя военнопленным в собственной стране и политзаключенным. Меня до сих пор шокирует то, что именно мне предъявили это подозрение. Но меня не удивляет то, что не существует никаких доказательств. Потому что не может существовать то, чего нет. Я думал: какая цель, кому это выгодно? Я, честно говоря, не знаю, что думать. Возможно, кому-то просто хочется получить кресло… Я также не исключаю того, что это может быть выполнением каких-то договоренностей с Кремлем и ФСБ, чтобы очернить Силы специальных операций ВСУ, поскольку я являюсь известным человеком именно в этой структуре”, – подчеркнул Антоненко.

Он добавил, что опасается за безопасность своих родных – жены и детей.

“У меня есть основания бояться, что мне так же, как и Павлу Шеремету, подложат бомбу под авто те же люди, которые совершили это преступление”, – отметил Антоненко.

Он напомнил суду, что является музыкантом по профессии.

“Сейчас меня рассматривают как военнослужащего, но мало кто говорит о том, кем я был до этого. Я дирижер хора, преподавал в детской музыкальной школе и давал частные уроки игры на гитаре. В 2014 году ко мне обратилось Минобороны с просьбой написать песню в поддержку наших воинов”, – рассказал Антоненко.

Он уточнил, что в армии находится на должности штаб-сержанта, занимается популяризацией военной службы, и это легко подтвердит все его руководство.

“Я не имею никакого отношения к этому преступлению и невиновен. Доклад закончил, спасибо за внимание”, – подытожил Антоненко.

(На видео – с 1 часа 5 мин.)