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Апеляційний суд скасував рішення ОАСК щодо відміни нового правопису

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо відміни нового правопису.

Вторник, 11 мая 2021, 15:17

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць зазначила, що апеляцію Кабінет Міністрів України по цій справі повністю задоволено.

“Тому, шановні учні, студенти, абітурієнти, – можете й надалі вчитися та готуватися до іспитів за правописом 2019 року. Його норми були та залишаються чинними”, – додала вона.

Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабінет Міністрів затвердив український правопис в новій редакції. Новий правопис замінив стару редакцію 1992 року.

28 січня 2021 року Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) скасував постанову Кабміну, якою у 2019 році було схвалено новий український правопис. Адвокат позивача Дмитро Ільченко написав у Facebook, що підставою позову було те, що Уряд не має права змінювати правопис, “оскільки подібне просто не є його компетенцією”. У зв’язку з цим Міністерство юстиції подало апеляційну скаргу.

Теги: Кабинет Министров, Апелляционный суд, ОАСК, правопис

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