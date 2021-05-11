Апеляційний суд скасував рішення ОАСК щодо відміни нового правопису

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць зазначила, що апеляцію Кабінет Міністрів України по цій справі повністю задоволено.

“Тому, шановні учні, студенти, абітурієнти, – можете й надалі вчитися та готуватися до іспитів за правописом 2019 року. Його норми були та залишаються чинними”, – додала вона.

Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабінет Міністрів затвердив український правопис в новій редакції. Новий правопис замінив стару редакцію 1992 року.

28 січня 2021 року Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) скасував постанову Кабміну, якою у 2019 році було схвалено новий український правопис. Адвокат позивача Дмитро Ільченко написав у Facebook, що підставою позову було те, що Уряд не має права змінювати правопис, “оскільки подібне просто не є його компетенцією”. У зв’язку з цим Міністерство юстиції подало апеляційну скаргу.