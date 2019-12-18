Об этом сообщает издание Lb.ua.

Ранее Печерский районный суд Киева продлил арест Пашинскому до 29 января. Но его адвокаты успешно обжаловали это решение.

Защитник экс-депутата Андрей Федур подчеркнул, что не видит причины, которая не позволила бы избрать Пашинскому альтернативную меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

В результате суд принял сторону защиты экс-нардепа и постановил немедленно освободить Пашинского из-под стражи и доправить домой.

Кроме того, его обязали носить электронный браслет, сдать заграничный паспорт, не общаться со свидетелями и прибывать по первому требованию.

Срок действия решения суда – до 3 февраля 2020 года.

Напомним, Сергей Пашинский находился под стражей по делу о нанесении умышленного телесного повреждения жителю Киевской области Вячеславу Химикусу (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса).

Так, 31 декабря 2016 года в одном из сел Васильковского района Киевской области на дороге между народным депутатом Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом произошел конфликт. Пашинский ранил своего оппонента из огнестрельного оружия, которое, по его словам, является наградным, — он получил его в марте 2014 года, когда был и. о. главы Администрации Президента.

Химикус утверждает, что нардеп применил огнестрельное оружие “не по правилам”. В частности, он заявил, что нардеп не делал предупредительного выстрела в воздух, а целился в грудь и лишь “благодаря счастливому стечению обстоятельств” пуля попала в ногу.