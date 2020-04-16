Компании Apple и Google открыли данные о мобильности своих пользователей в разных странах мира, но при этом отмечают, что приватность людей не затронута.

Об этом сообщают #Буквы.

Apple

Так, на сайте Apple говорится, что компания предоставляет государственным органам в сфере здравоохранения данные Apple Maps, чтобы помочь проанализировать, как пользователи передвигаются во время пандемии коронавируса.

Apple Maps может определить, сколько людей пользуются авто, ездят в общественном транспорте или ходят пешком.

В таблице содержаться данные на каждый день, начиная с 13 января 2020 года.

Так, в отчете есть данным по европейским странам: Эстония, Чехия, Дания, Хорватия, Франция, Финляндия, Германия и др.

Также есть страны Африки – Египет, Марокко, Южная Африка; Южной Америки – Чили; Северной Америки – США и Мексика; Азии – ОАЭ, Гонконг, Индия, Индонезия, Израиль, Япония, район Макао с КНР, Сингапур и др.

В отчете содержаться данные по перемещению пользователей в России, Новой Зеландии, на Филиппинах и др.

Есть данные и по Украине. Так, с начала отчетного периода по состоянию на 14 апреля передвижение украинцев значительно снизилось:

ходить пешком стали меньше на 52 %,

ездить на авто – меньше на 34 %.

Google

Компания Google также опубликовала данные о передвижениях своих пользователей во время пандемии коронавируса.

В компании заявляют, что данные Google Maps о передвижении пользователей могут быть полезными для представителей здравоохранения, “поскольку они принимают важные решения для борьбы с COVID-19”.

“Эти отчеты о мобильности людей дают представление о том, что изменилось в ответ на политику властей, направленную на борьбу с COVID-19. Отчеты отображают тенденции передвижения по географическим регионам в разных категориях мест, таких как магазины и места отдыха, аптеки, парки, транзитные станции, работа и т.д.”, – отмечается в сообщении Google.

Стоит отметить, что данных Google по Украине нет.