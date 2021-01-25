Об этом сообщает портал 9to5Mac со ссылкой на издание Fox San Antonio.

С помощью часов она попросила помощи, а сотрудники полиции смогли отследить местоположение жертвы по звонку.

Полицию вызвала маленькая девочка. Она рассказала, что ее маму похитили. Женщина была вне квартиры и ругалась с кем-то, затем ее дочь услышала крик. После этого мать пропала.

Через 10-15 минут женщина позвонила дочери через часы и рассказала, что ее похитили. Внезапно звонок прервался. Однако соединения хватило полицейским, чтобы отследить местоположение жертвы. Часы начали передавать данные о ее местонахождении в службу спасения, которые были отправлены в местную полицию для мониторинга.

Офицер отделения отмечает, что часы все время с момента включения функции передавали точное местонахождение женщины. Это позволило успешно отыскать преступника и спасти жертву, когда они остановились на одной из заправок в штате.

Когда полиция приехала на место, она обнаружила женщину в автомобиле на парковке. Ее похититель сбежал, но его личность известна. Сообщается, что во время похищения он был пьян.