Apple запатентовала управление AirPods Pro с помощью жестов, звуков и касаний к телу

Американская компания получила патент на управление AirPods через взаимодействие с телом пользователя. Так, разработчики предлагают использовать специальные касания, звуки и жесты для работы с наушниками.

Об этом говорится в патенте Apple.

В частности, запатентована система управления, способная распознавать сигналы ввода и после этого менять работу устройства. Работу системы продемонстрировали на примере наушников.

Благодаря системе управления устройство сможет распознавать сигналы как изнутри тела, так и снаружи. Например, прикосновения ушей, данные с ушных каналов, головы, тела, а также отдельных частей тела.

Разработчики описали различные способы управления наушниками через тело: свайпы, нажатия и другие варианты. Более того, устройство сможет распознать даже щелканье зубами или речь.

Компания поработала над совершенствованием шумоподавления. Наушники смогут улавливать сигналы с помощью микрофона, направленного в ухо.

В августе этого года компания уже запатентовала управление наушниками с помощью воздушных жестов.

Сейчас в компании не комментируют, когда эта система управления появится в технике Apple.

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