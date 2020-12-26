Apple запатентовала управление AirPods Pro с помощью жестов, звуков и касаний к телу

Об этом говорится в патенте Apple.
В частности, запатентована система управления, способная распознавать сигналы ввода и после этого менять работу устройства. Работу системы продемонстрировали на примере наушников.
Благодаря системе управления устройство сможет распознавать сигналы как изнутри тела, так и снаружи. Например, прикосновения ушей, данные с ушных каналов, головы, тела, а также отдельных частей тела.
Разработчики описали различные способы управления наушниками через тело: свайпы, нажатия и другие варианты. Более того, устройство сможет распознать даже щелканье зубами или речь.
Компания поработала над совершенствованием шумоподавления. Наушники смогут улавливать сигналы с помощью микрофона, направленного в ухо.
В августе этого года компания уже запатентовала управление наушниками с помощью воздушных жестов.
Сейчас в компании не комментируют, когда эта система управления появится в технике Apple.
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