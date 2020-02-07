Верховная Рада Украины при нынешних темпах будет голосовать во втором чтении по законопроекту о рынке земли примерно в середине апреля.

Об этом сообщил в комментарии журналистам в кулуарах Парламента глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.

“Я думаю, что в апреле. Вчера мерили скорость прохождения правок. Сегодня еще домеряем, но она же не ускоряется. Если с такой скоростью будем двигаться, если взять во внимание, сколько у нас пленарных недель, то это произойдет в апреле. Где-то 16-17 апреля”, – подчеркнул Арахамия.

Он также предложил журналистам “на месяц идти в отпуск”, поскольку в Раде “будет скучно и не будет никаких новостей”.

Арахамия также рассказал, что из-за рассмотрения поправок к земельному законопроекту были отложены много других важных проектов законов.

“Очень много важных социальных законопроектов “послетали” или “послетают”. Например, выполнение требований по выплате заработных плат шахтерам… Там есть законопроект о детях войны, расширении льготных вещей. Там есть дополнительно по добровольцам… Несколько тысяч добровольцев не могут получить все свои статусы и льготы, которые они могли бы получить, если бы мы доработали сейчас”, – рассказал нардеп.

(На видео – с 3:20)